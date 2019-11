Quatorze personnes ont été tuées par des voleurs de bétail dans une attaque de représailles dans le nord-ouest du pays, en proie à une criminalité grandissante, a annoncé mardi la police nigériane. Des assaillants à moto ont fait irruption dans un village isolé de l’Etat de Zamfara dans la nuit de dimanche à lundi, tuant des habitants et incendiant des maisons. Quatorze personnes ont été tuées et 10 ont été blessées par balle», a déclaré le porte-parole de la police de Zamfara, Mohammed Shehu dans un communiqué. Il a assuré que l’attaque avait été menée en «représailles» après le meurtre de neuf bandits présumé miliciens locaux dans un village voisin, le 3 novembre. L’arrestation de 11 miliciens en lien avec ces exécutions extrajudiciaires n’a pas apaisé les bandits venus pour se venger, a-t-il précisé. Depuis plusieurs années, les communautés rurales de Zamfara sont assiégées par des bandes de voleurs de bétail qui effectuent des raids meurtriers pour tuer, piller et brûler des maisons. Face à l’impuissance des forces de l’ordre à les protéger, les habitants ont créé des groupes d’autodéfense locaux pour lutter contre les gangs. Mais les miliciens sont également accusés d’assassinats extrajudiciaires et d’autres exactions.