Au moins quinze civils ont été tués vendredi soir dans la province du Loroum (Nord du Burkina), dans une attaque attribuée aux groupes jihadistes qui opèrent régulièrement dans la zone, selon un communiqué du gouvernement diffusé samedi.»Le 29 mai, un convoi de commerçants, venant de Titao pour Sollé, a été attaqué par des groupes armés terroristes, entre les localités de Dougouma et Ingané. Le bilan provisoire fait de état de 15 morts, de blessés et de personnes portées disparues, et d’importantes pertes matérielles», indique le communiqué signé du ministre de la Communication, Remis Fulgance Dandjinou.