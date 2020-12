Plusieurs personnes blessées vendredi dans un attentat-suicide dans le centre de la Somalie ont succombé durant la nuit, portant le bilan à au moins 16 morts, dont une dizaine de civils et plusieurs hauts gradés de l'armée, ont indiqué hier des sources sécuritaires. Le bilan initial de cet attentat perpétré par un kamikaze à l'entrée d'un stade où était attendu le Premier ministre somalien Rooble Mohammed Hussein, dans la partie Sud de la ville de Galkayo, était de six morts dont trois hauts gradés. Un responsable militaire de Galkayo, le colonel Ahmed Dahir, avait indiqué vendredi que «le kamikaze visait des hauts responsables militaires qui se trouvaient près de l'entrée du stade». «Le nombre de tués dans l'explosion a augmenté ce (samedi) matin: 16 personnes ont péri, pour la plupart des civils», a déclaré Abdullahi Suleyman, un responsable sécuritaire local joint par téléphone. Selon un responsable de la police, Ahmed Abdiasiz, «l'endroit de l'explosion était bondé, donc beaucoup de gens grièvement blessés ont succombé plus tard». «En plus des militaires, une dizaine de civils a péri», a-t-il ajouté, sans préciser le nombre ou le grade des militaires tués. Galkayo, à 600 km au nord de Mogadiscio est à cheval entre deux Etats semi-autonomes de Somalie: sa partie Sud est dans l'Etat du Galmudug et sa partie Nord dans celui du Puntland. La ville a été le théâtre ces dernières années de violences meurtrières entre les troupes des deux Etats et entre les clans rivaux occupant ses parties Nord et Sud.