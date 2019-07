Onze éléments du groupe terroriste Boko Haram et cinq soldats nigérians ont été tués dans un accrochage armé survenu en milieu de semaine dans la région troublée du nord-est du pays, a annoncé vendredi l’armée. Les éléments armés ont tendu une embuscade contre les soldats près de Jakana, dans l’Etat de Borno, entraînant des échanges de tirs. Le général Bulama Biu, commandant des forces armées dans cette région, a précisé que deux officiers supérieurs et trois soldats avaient été tués. «Les terroristes, qui ont fui, ont été surpassés par une puissance de feu supérieure», a-t-il dit. Il a fait savoir qu’outre la mort des 11 éléments de Boko Haram, beaucoup de terroristes avaient été blessés. Selon lui, les soldats rentraient à leur base de Damaturu, chef-lieu de l’Etat voisin de Yobe, après une opération antiterroriste à Maiduguri, chef-lieu de l’Etat de Borno, lorsque les membres de Boko Haram ont attaqué leur convoi. Fin juin, au moins 30 personnes ont été tuées dans un triple attentat-suicide de Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria et plus de 40 autres blessées, l’attentat le plus meurtrier perpétré par le groupe islamiste depuis des mois dans cette région. Trois kamikazes ont déclenché leurs charges explosives devant un centre de retransmission de football où des dizaines de personnes regardaient un match, à Konduga, près de Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno. L’insurrection de Boko Haram et sa répression par l’armée ont fait plus de 27.000 morts et 1,8 million de déplacés. Elle a gagné le Niger, le Tchad et le Cameroun voisins.