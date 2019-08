Le navire humanitaire Open Arms a secouru, dans la nuit de jeudi à vendredi, 69 migrants au large de la Libye, qui s’ajoutent aux 55 recueillis jeudi et à 40 autres à bord du navire Alan Kurdi, tous à la recherche d’un port pour débarquer. L’ONG espagnole Proactiva Open Arms a annoncé hier avoir repéré en pleine nuit un canot en difficulté. à bord : 69 personnes portant « de terribles signes de violences », dont deux enfants et « une femme enceinte de neuf mois avec des contractions ». Il y avait déjà sur l’Open Arms deux bébés et une quinzaine de femmes parmi un groupe de 55 personnes retrouvées jeudi à la dérive sur une barque qui prenait l’eau et menaçait de chavirer. Avec désormais 124 personnes massées à l’ombre de bâches tendues sur le pont, l’Open Arms progressait hier très lentement vers le nord, mais sa destination n’était pas encore claire. Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a signé un arrêté lui interdisant de pénétrer dans les eaux territoriales italiennes, comme pour l’Alan Kurdi, un navire de l’ONG allemande Sea-Eye qui a secouru 40 migrants mercredi. Ce dernier est resté jeudi au large de l’île de Lampedusa, avant de repartir, hier en direction de Malte.