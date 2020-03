Six soldats nigérians ont été tués dimanche dans une embuscade tendue par des terroristes de Boko Haram à un convoi militaire dans le nord-est, près de la frontière avec le Cameroun, ont déclaré des sources sécuritaires. Les terroristes ont ouvert le feu sur le convoi au niveau du village de Mayanti, près de la ville de Banki, dans une zone déjà attaquée à plusieurs reprises par les insurgés. «Le convoi se dirigeait vers Banki lorsque les terroristes ont attaqué avec des armes lourdes et des RPG (lance-roquettes)», a déclaré une deuxième source militaire faisant état du même bilan. «Les corps ont été évacués vers Maiduguri par un hélicoptère de l'armée». Banki est située à 130 kilomètres au sud-est de la capitale régionale de l'Etat du Borno, Maiduguri, et abrite quelque 45.000 déplacés ayant fui les violences dans la zone. L'insurrection terroriste a fait quelque 36.000 morts et deux millions de déplacés dans le nord-est. Les violences se sont propagées au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins. Au moins dix-sept personnes ont été tuées, plusieurs dizaines blessées et des dizaines de maisons et bâtiments, dont un pensionnat pour jeunes filles, ont été détruits dans l'explosion survenue dimanche à Lagos, la capitale économique du Nigeria, selon un nouveau bilan rendu public hier par les autorités locales. Les services de secours sur place avaient fait état dimanche d'au moins quinze morts et de nombreux blessés, mais le bilan devrait être beaucoup plus lourd étant donné que les services de secours cherchaient encore des victimes sous les gravats. L'explosion, survenue vers 8h00 (07h00 GMT) aux abords d'un pipeline dans le quartier résidentiel d'Abule Ado, a détruit une cinquantaine de maisons, une église, des magasins. Un pensionnat pour jeunes filles, où étaient scolarisés plus de 200 élèves, a été soufflé par l'explosion, ressentie à plus de 15 kilomètres à la ronde. «Dix-sept corps ont été retrouvés jusqu'à présent dans les décombres tandis que 25 personnes sont soignées pour des blessures sur place», a déclaré le gouvernement de l'Etat de Lagos sur Twitter. Des équipes de secours «continuent à déblayer les décombres», a ajouté le gouvernement de l'Etat de Lagos. «Des efforts sont menés pour déterminer les causes de l'explosion qui a fait de nombreux sans abri», a-t-il ajouté. «J'étais dans la cuisine de l'école quand ça a explosé», explique Grâce R., cuisinière du pensionnat, en ramassant quelques vêtements dans les décombres de sa maison. «Beaucoup d'étudiantes étaient à l'église pour la messe, elle a été totalement détruite.» Selon la compagnie pétrolière publique NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation), l'incident a été causé par un camion qui «a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz».»L'impact de l'explosion a été si énorme qu'il a provoqué l'effondrement de bâtiments voisins et des dommages sur un pipeline de la NNPC», a précisé la société dimanche dans un communiqué, soulignant que des efforts étaient déployés pour limiter l'incendie qui a suivi l'explosion. L'incendie a été éteint dimanche, a déclaré le directeur de la société, Mele Kyari. Les explosions de camions-citernes et de pipelines sont fréquentes au Nigeria, dont la majorité de la population vit dans la pauvreté, bien que le pays soit le premier producteur de pétrole du continent, avec près

de 2 millions de barils par jour.