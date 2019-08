Dix sept « terroristes » ont été tués par les forces de sécurité égyptiennes dans des opérations contre des suspects qui seraient impliqués dans l’attentat ayant fait 20 morts dimanche au Caire, a annoncé jeudi le ministère égyptien de l’Intérieur. Dans un communiqué, le ministère a précisé que les personnes tuées appartenaient au groupuscule Hasm, considéré par les autorités comme proche des Frères musulmans, une confrérie interdite et considérée comme une « organisation terroriste » en égypte. Lundi, le président Abdel Fattah al-Sissi a affirmé qu’une collision entre plusieurs voitures dimanche au Caire était un acte « terroriste », l’un des véhicules ayant été chargé d’explosifs. Selon le ministère de la Santé, au moins 20 personnes ont été tuées lorsqu’une voiture chargée d’explosifs et roulant à grande vitesse a percuté trois autres véhicules près de l’Institut du cancer. Le ministère de l’Intérieur a affirmé que le groupe Hasm était « derrière la préparation du véhicule » ayant causé l’explosion. Jeudi, le ministère a précisé que ses services avaient identifié le kamikaze qui a lancé la voiture bourrée d’explosifs contre d’autres véhicules. « C’est un membre du Hasm qui est lié à l’organisation terroriste des Frères musulmans ». Selon lui, les forces de sécurité ont pu « localiser des membres d’une cellule de Hasm » et ont tué 17 d’entre eux lors d’opérations au Caire et à Fayoum (Sud), dont le frère du kamikaze qui a été capturé et a tenté de fuir avant d’être abattu. Depuis 2016, le groupe Hasm a revendiqué plusieurs attentats contre la police, des officiels et des juges, au Caire.