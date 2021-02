Au moins 19 combattants du régime syrien ont été tués, hier, dans une attaque imputée au groupe Etat islamique (EI) menée dans le vaste désert central du pays, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Malgré sa mise en déroute en mars 2019 avec la chute de son «califat», l'EI continue de lancer des attaques meurtrières notamment dans le désert de la Badiya qui s'étend des provinces centrales de Homs et Hama, jusqu'à celle de Deir Ezzor, dans l'extrême Est. Une attaque imputée aux jihadistes dans la province de Hama a tué «19 combattants des forces du régime et des groupes alliés», a indiqué l'Observatoire. Parmi les victimes figurent 11 combattants d'une milice locale, a précisé l'OSDH. Les jihadistes ont essuyé des pertes, a ajouté l'Observatoire, sans fournir de bilan exact. Après avoir autoproclamé en 2014 un «califat» à cheval sur la Syrie et l'Irak, l'EI a enchaîné les défaites dans les deux pays avant de s'écrouler en mars 2019 en Syrie. Ces derniers mois, la Badiya a été le théâtre de combats réguliers entre les jihadistes qui ont renoué avec la clandestinité et les forces du régime, appuyées par des frappes aériennes de l'allié russe. Fin décembre, au moins 37 soldats du régime ont été tués dans une attaque revendiquée par l'EI et visant le bus qui les ramenait chez eux pour une permission, selon l'OSDH. Il s'agissait d'un des assauts les plus meurtriers depuis la chute du «califat».