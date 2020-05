Le Konarak, un navire de soutien logistique, a été touché «après avoir déplacé une cible d'exercice vers sa destination, sans créer suffisamment de distance entre lui et la cible», a ajouté la télévision. Dans un communiqué, l'armée iranienne a fait état de 19 morts et 15 blessés dans un «accident» impliquant le Konarak lors d'un exercice, sans fournir davantage de détails. Le navire a été remorqué à terre pour «des enquêtes techniques», a ajouté le communiqué, appelant à «éviter toute spéculation» jusqu'à la publication de plus d'informations. L'agence de presse iranienne Tasnim a indiqué que «le Konarak a été frappé par un tir ami, la frégate de Jamaran l'ayant accidentellement touché avec un missile lors d'un exercice à tir réel dans les eaux du Golfe persique le 10 mai». La mer d'Oman située entre l'Iran et le sultanat d'Oman, à la sortie du crucial détroit d'Ormuz par lequel transite une grande partie du pétrole mondial et où opère une coalition dirigée par les Etats-Unis est en proie à des tensions chroniques depuis 2019.