Des hommes armés ont tué au moins 19 personnes samedi dans deux attaques de villages de l'Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, a-t-on appris, hier, des autorités locales. Depuis près de dix ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie aux violences de groupes criminels surnommés «bandits», qui multiplient les enlèvements contre rançons et volent le bétail. «Ces civils ont été tués par des bandits armés dans le village de Kutemeshi, à Birnin Gwari, et dans le village de Kujeni, à Kajuru», a déclaré le commissaire aux affaires internes de l'Etat de Kaduna, Samuel Aruwan. «Plusieurs autres villageois ont été blessés par balle», a-t-il ajouté. Samedi soir, des bandits sont arrivés à moto dans le village de Kutemeshi où ils ont pillé plusieurs magasins, tué 14 personnes et blessé plusieurs autres. Le même jour, des hommes armés, également à moto, ont envahi le village de Kujeni, où ils ont tué cinq personnes et incendié des maisons, des entrepôts et une église.