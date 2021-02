La Commission électorale centrale palestinienne (CECP) a annoncé mardi que 2,57 millions d'électeurs s'étaient déjà inscrits pour les élections prochaines en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza. Dans un communiqué, la CECP a précisé que les Palestiniens de la partie orientale de la ville d'El-Qods occupée, détenteurs de cartes d'identité israéliennes, «pourront participer aux élections générales sans avoir été inscrits dans le registre des électeurs de la CECP». Quelque 2,8 millions de Palestiniens disposent du droit de vote dans les territoires palestiniens, a-t-on fait savoir. La CECP a ouvert ses bureaux d'inscription sur les listes électorales en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza le 10 février, un jour après que 14 factions palestiniennes sont tombées d'accord au Caire, pour organiser les élections législatives et présidentielle décrétées par le président Mahmoud, mi-janvier. M. Abbas a annoncé que les élections législatives auront lieu le 22 mai, l'élection présidentielle le 31 juillet et l'élection des membres du Conseil national palestinien le 31 août. Les dernières élections législatives dans les territoires palestiniens ont eu lieu fin 2006 et le Hamas, avait obtenu la majorité des suffrages. M. Abbas a été élu président de l'Etat de Palestine en 2005.