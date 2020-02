Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées par l’explosion d’une voiture piégée dimanche dans une ville syrienne frontalière de la Turquie et contrôlée par les forces turques, a annoncé le ministère turc de la Défense. L’explosion est survenue à Tal Abyad, ville tenue par l’armée turque et ses forces supplétives syriennes depuis qu’Ankara a lancé une opération contre les milices kurdes en octobre. L’attentat n’a pas été immédiatement revendiqué. Néanmoins le ministère turc de la Défense en a rendu responsable la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), présentée par Ankara comme une émanation «terroriste» du Parti des travailleurs du Kurdistan, interdit.

«Le terroriste responsable de l’attentat et un autre terroriste qui arrivait sur les lieux avec une autre voiture contenant une bombe pour un second attentat ont été attrapés vivants», a précisé le ministère. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Mais l’Occident coopère avec les YPG contre les terroristes du Groupe Etat islamiste. De nombreux attentats meurtriers à la voiture piégée ont été perpétrés dans cette région depuis le début de l’opération turque en Syrie.