Au moins 21 terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) ont péri dans plus de 100 frappes menées par l’aviation russe dans différentes régions de Syrie, a indiqué samedi l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). L’ONG a fait d’au moins 130 frappes aériennes (...) menées au cours des dernières 24 heures par l’aviation russe et ciblant l’organisation Etat islamique. Les frappes ont été menées «dans une zone à cheval sur les provinces d’Alep, Hama et Raqa» dans le nord de la Syrie, ainsi que «dans le désert des régions de Homs (centre) et de Deir Ezzor (est)». Selon l’Observatoire, la moitié des terroristes ont péri dans les frappes sur Deir Ezzor. Les raids, qui se sont poursuivis, samedi matin, font suite à une série d’attaques menées vendredi dans ces mêmes régions par l’EI contre les forces gouvernementales et ses alliés, et qui ont tué au moins huit éléments pro-gouvernement, d’après l’OSDH.