La chute d’un bus de tourisme dans un ravin a fait dimanche 22 morts et 21 blessés, tous de nationalité tunisienne, dans le nord-ouest du pays, selon un bilan préliminaire des autorités. En provenance de Tunis et à destination d’Aïn Draham, le bus est sorti de la route, a indiqué le ministère de l’Intérieur. Les victimes sont toutes de nationalité tunisienne. D’après le communiqué du ministère de l’Intérieur publié sur sa page officielle Facebook, 43 personnes étaient à bord du bus qui a «chuté dans un ravin après avoir franchi une barrière en fer». Tous les blessés ont été transférés dans des hôpitaux de la zone, selon la même source. La région montagneuse d’Aïn Draham, proche de la frontière algérienne, est un lieu de villégiature apprécié des Tunisiens. La mortalité routière en Tunisie est la plus élevée en Afrique du Nord après la Libye, avec 24,40 tués pour 100.000 habitants, selon l’OMS. Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, le directeur régional de la Protection civile, Malek Mihoubi, a fait état d’un premier bilan de 19 morts et 22 blessés. Ces derniers ont été transportés aux hôpitaux de Amdoun et de Béjà. Le bus transportait des familles tunisiennes qui allaient visiter Aïn Drahem dans le cadre d’un voyage organisé. Selon le ministère de l’Intérieur, le bus transportait au total 43 personnes.