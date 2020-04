Vingt-deux nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés en Tunisie, ce qui porte à 596 le nombre total de personnes infectées dans le pays, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le ministère de la Santé. Les cas de contamination sont répartis sur 22 gouvernorats du pays, a ajouté la même source dans un communiqué, précisant qu’il s’agit notamment de Tunis (139), l’Ariana (77), Medenine (62), Ben Arous (57), Sousse (53), Kébili (37). Aucun nouveau décès n’a été enregistré, assure le département de la Santé. Le chef du gouvernement tunisien, Elyès Fakhfalh, avait déclaré que la Tunisie connaîtra à partir de samedi et durant les dix jours le pic de la propagation du coronavirus Covid-19. Il a appelé les citoyens à respecter les mesures préventives prises dans le cadre du couvre-feu et du confinement total. Pour sa part, le ministère de la Santé a entamé, lundi, le placement obligatoire de tous les porteurs sains du nouveau coronavirus dans trois centres de confinement spécialisés à Médenine, Sfax et Monastir. D’après Mohamed Rabhi, président de la commission de confinement au ministère, cette mesure a été prise en coordination avec le ministère de la justice après avoir constaté l’inefficacité de la sensibilisation des personnes concernées à aller de leur plein gré à ces centres.