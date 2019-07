Des affrontements ayant opposé mercredi et jeudi les forces armées congolaises à des hommes armés non encore identifiés à Jailo et Agu dans le territoire de Djugu en Ituri (nord-est), ont fait 23 morts, a rapporté la presse locale dimanche, citant l’armée. «Dix-neuf éléments du groupe armé Ngudjolo ont été mis hors combat», a indiqué le porte-parole des Forces armées de la RDC (FARDC) en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, cité par la radio onusienne en RDC Radio Okapi, ajoutant que «quatre militaires ont également été tués». Plusieurs armes ainsi que des munitions ont été saisies par les forces congolaises, selon la même source, faisant savoir que «l’armée a repris le contrôle de la région». Le même média rapportait que les affrontements ont éclaté mercredi dans la localité d4Agu, dans secteur de Walendu Pitsi en territoire de Djugu et se poursuivaient jeudi en matinée. Citant des sources sécuritaires, le média onusien a indiqué que les assaillants ont attaqué en premier les positions des forces congolaise vers les escarpements du Mont Bleu sur l4axe qui mène vers le Lac Albert.