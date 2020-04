La Libye a procédé au rapatriement de 236 migrants africains dans leurs pays d’origine, ont déclaré hier les autorités. «Sur ordre du Commandement général (de l’armée) et du ministère de l’Intérieur, un total de 236 migrants clandestins ont été renvoyés dans leurs pays d’origine : le Soudan, le Tchad, le Nigeria, le Ghana, le Mali, l’Ethiopie et la Somalie», a annoncé le département de Lutte contre l’immigration illégale dans un communiqué. Au nombre de ces rapatriés figurent six femmes et un enfant, a précisé le communiqué. Des milliers de migrants clandestins, pour la plupart originaires de pays africains, tentent chaque année de rejoindre l’Europe en traversant la mer Méditerranée depuis la Libye. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a souvent exprimé son inquiétude face à la détérioration des conditions sécuritaires dans le pays. Il y a plus de 650.000 migrants clandestins en Libye, parmi lesquels plus de 6.000, dont des femmes et des enfants, retenus dans des centres de détention, d’après l’OIM.