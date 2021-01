Au moins 24 éléments du groupe terroristes «shebab» ont été tués dimanche par les forces gouvernementales dans le centre de la Somalie, a confirmé hier un officier de sécurité. «Nous avons déjoué une tentative des shebab de s’emparer de la ville, en tuant 24 d’entre eux, et nous avons également récupéré des armes et des munitions», a déclaré Ahmed Mo’alim Fiqi, ministre de la Sécurité de l’Etat de Gal Mudug. Un certain nombre de soldats et d’habitants ont été tués ou blessés au cours des combats féroces, a-t-il ajouté, sans donner de détails. Les régions du centre et du sud de la Somalie ont été le théâtre d’affrontements entre les forces gouvernementales et des terroristes «shebab» qui ont été chassés de la capitale, Mogadiscio, en août 2011 par l’armée somalienne et les troupes de l’Union africaine.