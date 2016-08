ALLEMAGNE Berlin adopte un nouveau plan de défense civile

Le gouvernement allemand a adopté hier un plan de défense civile appelant notamment les Allemands à stocker eau et vivres pour parer à des attentats ou autres catastrophes. Le dernier plan de défense civile remontait à 1995, une période marquée par une détente des politiques de sécurité après la fin de la Guerre froide, indique le gouvernement dans un communiqué. «Après plus de 20 ans, un remaniement était nécessaire», ajoute-t-il. Le plan contient une série de mesures visant à garantir le fonctionnement de l'Etat en cas de crise, ainsi que approvisionnement de la population en vivres et soins médicaux. «Une attaque sur le territoire allemand qui réclamerait (le recours à) une défense conventionnelle est peu probable», souligne le document mis au point par le ministère de l'Intérieur, tout en ajoutant que le pays doit être «suffisamment préparé à l'éventualité de la concrétisation d'une menace». Dans le détail, il recommande à la population de faire des réserves d'eau, à raison de «deux litres par personne et par jour sur une période de cinq jours». Les citoyens sont aussi appelés à stocker suffisamment de nourriture pour pouvoir s'alimenter pendant 10 jours. Il prévoit aussi des plans d'urgence en cas d'une interruption de l'approvisionnement en eau ou en électricité, une série de mesures de sécurité en cas de crise de nature chimique, atomique ou biologique, ou encore d'attaques cybernétiques. L'opposition a fustigé l'initiative du gouvernement, les Verts l'accusant notamment d'alimenter les peurs de la population.