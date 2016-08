MAUSOLÉES DE TOMBOUCTOU CPI: 9 à 11 ans requis

L'accusation a officiellement requis hier une peine allant de neuf à onze de prison à l'encontre du «terroriste malien» jugé par la Cour pénale internationale (CPI) pour avoir détruit des mausolées à Tombouctou (nord du Mali), lors du troisième jour de ce procès historique devant la CPI à La Haye (Pays-Bas). «Aujourd'hui, après deux jours d'audience et presque à la fin de ce procès, l'accusation requiert que la chambre veuille bien prononcer une peine qui reste dans cette fourchette de neuf à onze ans d'emprisonnement», a déclaré Gilles Dutertre, représentant de la procureure. Accusation et défense avaient annoncé à l'ouverture du procès lundi qu'Ahmad Al Faqi Al Mahdi s'engageait à ne pas faire appel si la condamnation est équivalente à la peine requise. Cet accord ne lie pas les juges, qui peuvent décider d'une peine allant jusqu'à trente ans de détention. L'accusé avait plaidé coupable lundi de la destruction en juin et juillet 2012 de neuf des mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahia, monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Cette peine reflète un «équilibre juste et appréciable entre l'effet dissuasif qu'elle doit avoir et l'attitude» de l'accusé, selon M.Dutertre. M. Mahdi a planifié l'opération de destruction des monuments menée du Nord vers le Sud de la ville de Tombouctou. Il a fourni outils et nourriture et a décidé d'utiliser un bulldozer pour raser les deux derniers mausolées, d'après l'accusation.