PÉTROLE-PRIX Le Brent baisse à 49,44 dollars

Les prix du pétrole baissaient à nouveau hier en cours d'échanges européens, le baril de Brent s'établisant à 49,44 dollars après sept semaine de hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 49,44 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en repli de 52 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance perdait 76 cents à 47,34 dollars. Les cours du Brent et du WTI, qui ont débuté la semaine en baisse après avoir connu une forte flambée au cours des dix jours précédents, ont soudainement rebondi mardi en cours de séance dans le sillage d'informations selon lesquelles l'Iran envisagerait de participer aux discussions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour stabiliser le marché. Mais l'embellie aura été de courte durée et les cours s'affichaient de nouveau dans le rouge hier, victimes des estimations de l'American Petroleum Institute (API) concernant les réserves américaines de brut publiées mardi après la clôture, avant les chiffres officiels du département américain de l'Energie (DoE) attendus hier. Début août, l'annonce d'une réunion extraordinaire de l'Opep fin septembre à Alger a largement contribué à relancer un marché qui avait passé tout juillet en baisse face à une offre toujours élevée, d'autant que la Russie, extérieure à l'Organisation, semble aussi prête à participer à des négociations.