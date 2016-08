UN PUISSANT SÉISME FRAPPE L'ITALIE 120 morts et de nombreux disparus

Le puissant séisme qui a frappé tôt hier, le centre de l'Italie a fait au moins 120 morts et de nombreux disparus, a indiqué le chef du gouvernement Matteo Renzi, lors d'une conférence de presse. «Il y a au moins 120 vies détruites et ce n'est pas un bilan définitif», a-t-il déclaré à Rieti, non loin de la zone du séisme où il s'était rendu brièvement avant cette conférence de presse. Le président du Conseil italien a également fait état de quelque 368 blessés. Le bilan de ce séisme de magnitude 6.0 qui a partiellement détruit au moins trois villages dans une région montagneuse, au nord-est de Rome, s'établit donc à 120 victimes, mais il s'agit là d'un bilan encore provisoire car les autorités italiennes parlent de plusieurs dizaines de disparus, enfouis dans les décombres, mais sans pouvoir donner davantage de détails. Les premières images parvenues des villages les plus touchés, révèlent l'ampleur des destructions. Des immeubles ne sont plus que ruines, des secouristes fouillent les décombres à mains nues, dans l'espoir de retrouver des survivants, des habitants hagards se regroupent dans les rues ou les places de leur village partiellement détruits en quelques secondes. L'une des communes les plus touchées, Pescara del Tronto, petit village de quelques centaines d'habitants, semble rayée de la carte, selon ces premières images. Au moins dix personnes y ont trouvé la mort, selon Mme Postiglione. «Ma soeur et mon frère sont sous les décombres, nous attendons les secouristes mais ils n'arrivent pas jusqu'à eux», a confié Guido Bordo, 69 ans, qui a trouvé refuge près d'Accumoli, épicentre de ce séisme, situé dans la province du Latium, à quelque 150 km de Rome. «Ils ne donnent aucun signe de vie, on n'entend que leurs chats», a-t-il ajouté, prostré sur un banc, aux côtés de son autre frère. Une famille entière, deux adultes et deux enfants, ont été retrouvés morts dans ce village partiellement détruit. La Protection civile italienne n'a pas donné de chiffre mais selon l'agence Agi, des centaines de disparus, pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées, alors qu'ils dormaient à poings fermés, sont toujours recherchés. Quelque 495 secouristes étaient à pied d'oeuvre dans la journée, a assuré le ministère italien de l'Intérieur. Ce tremblement de terre de magnitude 6.2, selon l'Institut américain de géologie (Usgs), mais de 6.0, selon son équivalent italien. Il a secoué le centre de la péninsule hier à 03h36 (01h36 GMT) et a été ressenti à Rome, réveillant des dizaines d'habitants. Il s'agit du plus important séisme en Italie depuis le 20 mai 2012 où un tremblement de terre de magnitude 6 avait fait 25 morts entre Modène et Ferrare (nord). A Amatrice, dans la région du Latium, à proximité de l'épicentre du séisme, six corps sans vie ont été retirés des décombres, a assuré le président de la région du Latium, Nicola Zingaretti. Là encore, des scènes de destruction totale ont été racontées par les habitants de ce village pittoresque, encore envahi de touristes à cette période de l'année.