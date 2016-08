LE CHEF DE LA DIPLOMATIE AMÉRICAINE EN ARABIE SAOUDITE La guerre du Yémen au coeur d'une visite de Kerry

Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry (reçu hier par le roi Salman), achève à Riyadh sa tournée afro-asiatique

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry est arrivé hier en Arabie saoudite avec l'intention de favoriser une solution politique au Yémen où la guerre s'éternise avec des critiques croissantes sur son bilan humain.

Pendant deux jours, M.Kerry va rencontrer le médiateur de l'ONU Ismaïl Ould Cheikh Ahmed et ses homologues du Conseil de coopération du Golfe (CCG), actif dans la coalition conduite par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites Houthis au Yémen. Cette alliance a lancé en mars 2015 une campagne militaire pour enrayer l'avancée des rebelles qui étendaient leur emprise sur le Yémen après avoir chassé du pouvoir le président Abd Rabbo Mansour Hadi. Avec une liste de victimes civiles qui s'allonge, l'Arabie saoudite fait face à des critiques croissantes d'organisations de défense des droits de l'homme. Les chances d'une percée pendant la visite de M. Kerry à Jeddah restent toutefois minimes. Peter Salisbury, qui collabore avec l'institut Chatham House, note que la «pression monte» dans certains milieux de l'administration américaine pour favoriser une issue rapide du conflit au Yémen. «Cependant, les Américains sont limités dans leur capacité à produire une solution politique», dit-il à l'AFP. Il rappelle que l'approche internationale pour résoudre ce conflit s'appuie sur la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui signifie, si elle est appliquée, une reddition des rebelles contrôlant la capitale Sanaa et une bonne partie du nord du Yémen. «Demander aux rebelles de se rendre sans conditions ne marchera pas et il faut s'attendre à plusieurs mois de guerre», estime M.Salisbury. Selon lui, ni les rebelles, ni le gouvernement Hadi, appuyé par Riyadh, ne semblent prêts à faire des concessions. Après 17 mois de conflit, les rebelles ne lâchent pas prise dans le nord du Yémen et les troupes gouvernementales tentent de leur reprendre Taëz, grande ville du sud-ouest, après avoir récupéré une bonne partie du sud. Le gouvernement cherche également à enrayer la présence d'organisations jihadistes comme Al Qaîda et le groupe Etat islamique dans le sud et le sud-est. Pour les civils au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, la situation humanitaire «continue de se détériorer», selon un constat de l'ONU. Ils représentent environ la moitié des 6500 morts du conflit tandis que des millions d'habitants sont en situation alimentaire précaire et souf-frent des pénuries d'eau et de l'absence de soins médicaux. Les Etats-Unis n'ont cessé d'appeler leurs alliés du Golfe, piliers de la coalition anti-rebelles, à épargner les civils. «Il est de plus en plus clair» que des responsables de l'administration américaine s'inquiètent des pertes civiles, souligne une source diplomatique à Riyadh. Le département d'Etat l'a clairement exprimé après la mort de 19 personnes dans un raid aérien de la coalition le 15 août contre un hôpital du nord du Yémen, soutenu par Médecins sans frontières. En plus des bombes de précisions fournies à la coalition, les Etats-Unis apportent une assistance logistique et en matière d'information à l'opération de la coalition, mais ils viennent de réduire, de 45 à 5, le nombre de conseillers directement affectés à cette opération.