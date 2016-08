AFGHANISTAN 24 taliban éliminés dans le Sud

Vingt-quatre taliban, dont un commandant local, ont trouvé la mort dans un bombardement mené par l'aviation afghane sur leur repaire situé dans la province de Helmand (sud), ont annoncé hier les autorités locales. «Kako, chef militaire des taliban dans le district de Nad Ali, et 23 militants ont été tués lors d'une frappe aérienne effectuée jeudi soir contre leur quartier général à Gharbi 31, une région de ce district dans la province de Helmand», a précisé le gouvernement provincial dans un communiqué, ajoutant que quatre autres taliban avaient été blessés. Il a ajouté qu'un autre raid mené tôt hier dans le même district avait détruit un atelier de fabrication de bombes artisanales.

Les autorités ont par ailleurs qualifié de «fausses» les affirmations de certains habitants et responsables locaux selon lesquels la cible visée à Gharb 31 était une prison des taliban et que plusieurs détenus auraient été tués ou blessés dans le bombardement. «Cela fait partie de la propagande des ennemis», ont-elles dit.