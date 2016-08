CUBA-ETATS-UNIS Vols commerciaux directs

Cuba a confirmé jeudi que les vols commerciaux directs avec les Etats-Unis reprendraient le 31 août après plus de 50 ans d'interruption. «Le lancement de vols commerciaux réguliers depuis les Etats-Unis est une étape positive et une contribution majeure à l'amélioration des relations entre les deux pays», a indiqué lors d'une conférence de presse Eduardo Rodriguez, vice-ministre des Transports cubain. Selon les médias officiels, le premier vol sera assuré par la compagnie low-cost américaine JetBlue Airways et reliera Miami à Santa Clara le 31 août. Trois vols seront assurés chaque semaine sur cette ligne jusqu'au 29 octobre, ensuite les vols deviendront quotidiens. D'autres compagnies aériennes telles qu'Americain Airlines, Frontier Airlines, Silver Airways, Southwest Airlines et Sun Country Airlines débuteront leurs vols à partir du mois de septembre vers d'autres grandes villes. Cuba et les Etats-Unis ont décidé de rétablir 20 vols aller-retour quotidiens vers La Havane, mais l'approbation finale du département américain des Transports n'a pas encore été donnée, car un trop grand nombre de compagnies aériennes ont demandé à assurer des vols, ce qui a retardé le processus.