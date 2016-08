ENVOI DE MISSILES AU YÉMEN Ferme démenti de Téhéran

L'Iran a rejeté hier les accusations américaines selon lesquelles il avait envoyé des missiles au Yémen et a accusé les Etats-Unis et l'Arabie saoudite de «prolonger la guerre dans ce pays». Le secrétaire d'Etat américain John Kerry avait accusé jeudi l'Iran d'envoyer des missiles et d'autres armements sophistiqués au Yémen, ce qui constitue selon lui une menace non seulement pour l'Arabie saoudite et la région, mais aussi pour les Etats-Unis. Ces propos sont «totalement sans fondement», a réagi le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. «L'Iran a répété maintes fois que sa puissance militaire ne sera jamais une menace pour aucun pays», a-t-il ajouté dans un communiqué posté sur le site du ministère. Pour M. Zarif, «M. Kerry sait probablement mieux que quiconque que c'est le gouvernement saoudien qui bloque sérieusement depuis plus d'un an et demi les efforts pour instaurer un cessez le feu au Yémen». Accusant l'Iran de chercher à la déstabiliser via les rebelles Houthis du Yémen, Riyadh a lancé en mars 2015 une coalition militaire pour soutenir le président Abd Rabbo Mansour Hadi, chassé de Sanaa quelques mois plus tôt.

Le conflit au Yémen a fait depuis plus de 6.600 morts. Des pourparlers de paix organisés menés sous le parrainage de l'ONU ont jusqu'à présent échoué. Lors de sa visite en Arabie saoudite, M. Kerry a proposé une nouvelle initiative de paix comprenant la formation d'un gouvernement d'union nationale.