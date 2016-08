MANILLE-REBELLES COMMUNISTES Accord pour prolonger la trêve

Le gouvernement philippin et la rébellion communiste sont convenus de prolonger indéfiniment la trêve décrétée en vue des pourparlers de paix qui doivent mettre fin à un conflit de près d'un demi-siècle, a annoncé le ministère norvégien des Affaires étrangères hier.

«Des représentants du gouvernement philippin et du mouvement communiste Front démocratique national (NDF) vont signer vendredi 26 août à 11h00 (9h00 GMT) (hier, Ndlr) une déclaration conjointe dans laquelle les deux parties s'engagent à des trêves unilatérales sans limitation de temps», a annoncé dans un communiqué la diplomatie norvégienne, qui joue un rôle d'intermédiaire. Le gouvernement philippin et la rébellion communiste avaient repris lundi à Oslo les négociations pour faire cesser l'une des plus anciennes insurrections d'Asie. En prélude de la reprise des pourparlers, les deux parties avaient décidé de trêves unilatérales. Mais celle des communistes devait expirer aujourd'hui. Dans un climat facilité par l'élection en mai du président Rodrigo Duterte, qui a fait de la reprise du dialogue avec les communistes une priorité, le gouvernement philippin et les rebelles communistes se sont, selon Manille, fixé l'objectif de parvenir à un accord de paix d'ici un an. Pour accélérer ce processus, ils ont choisi de discuter simultanément, contrairement aux tentatives passées, des différents chapitres restant à négocier: réformes socio-économiques, réformes politiques et constitutionnelles, et fin des hostilités. Fondé en décembre 1968, le Parti communiste des Philippines (PCP) -chapeauté par le NDF- avait lancé trois mois plus tard une rébellion dans laquelle au moins 30.000 personnes ont été tuées, selon les estimations officielles. La Nouvelle armée du peuple (NPA), son bras armé, ne compterait plus aujourd'hui qu'environ 4000 membres, contre 26.000 dans les années 1980. Mais elle bénéficie du soutien des populations les plus pauvres dans les zones rurales.