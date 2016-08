PUTSCH RATÉ EN TURQUIE Arrestation de trois anciens hauts diplomates

Un tribunal d'Ankara a placé hier en détention provisoire trois anciens diplomates turcs de haut rang accusés d'être liés à la tentative de coup d''Etat le 15 juillet, dont un ancien conseiller de l'ex-président Abdullah Gül, a rapporté l'agence de presse Anadolu. Gurcan Balik, Ali Findik et Tuncay Babali ont été incarcérés en attendant leur procès. Ils sont soupçonnés de liens avec le prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux Etats-Unis et accusé d'avoir orchestré le coup d'Etat, a précisé l'agence progouvernementale. Figure de premier plan, M. Balik a notamment été le conseiller en politique étrangère d'Abdullah Gül, président de la Turquie de 2007 à 2014 avant d'être remplacé par Recep Tayyip Erdogan. Il a également servi en tant que conseiller de l'ancien Premier ministre Ahmet Davutoglu lorsque ce dernier était ministre des Affaires étrangères. A ce titre, M. Balik avait organisé en 2013 une réunion controversée entre MM. Davutoglu et Gülen alors que le ministre des Affaires étrangères de l'époque participait à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, selon Anadolu. En mai 2015, M. Davutoglu a confirmé qu'il avait secrètement rencontré M. Gülen à son domicile en Pennsylvanie afin de le persuader de retourner en Turquie pour apaiser les tensions au sein de l'administration.