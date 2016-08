RETRAIT DE LA GRANDE-BRETAGNE May déclenchera le Brexit sans l'accord du Parlement

La Première ministre britannique Theresa May veut déclencher la procédure de divorce avec l'Union européenne sans l'aval du Parlement, affirme hier le quotidien The Daily Telegraph. Selon le journal conservateur, qui ne cite pas sa source, Mme May souhaite se passer du feu vert des députés britanniques, dont une majorité a fait campagne pour un maintien du Royaume-Uni au sein de l'UE. Une source à Downing Street, citée par l'agence britannique PA, a réfuté l'information du Daily Telegraph. Theresa May «est déterminée à mettre en oeuvre la décision prise par la population» lors du référendum, a simplement ajouté cette même source. La Haute Cour de justice de Londres doit toutefois décider en octobre si Theresa May peut activer l'article 50 du traité de Lisbonne, qui lancera la procédure de divorce avec l'UE, sans vote préalable du Parlement. Theresa May a indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'invoquerait pas l'article 50 du Traité de Lisbonne avant la fin de l'année. Le Royaume-Uni aura alors deux ans pour négocier les modalités de son départ de l'UE et quitter le bloc.