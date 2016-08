SÉISME EN ITALIE Le bilan s'élève à 290 morts

Le séisme qui a ravagé mercredi dernier plusieurs villages dans le centre de l'Italie a fait 290 morts, selon un nouveau bilan communiqué hier par les services de secours italiens. A Amatrice, dont l'artère principale a été réduite en un tas de décombres après le tremblement de terre de magnitude 6.0, les secouristes ont continué à extraire de nouveaux corps dans la nuit et samedi matin, portant à 290 le nombre de décès constatés, même si d'autres victimes sont probablement encore bloquées, a annoncé hier la protection civile. Au moins 16 étrangers, touristes ou installés de longue date en Italie, figurent parmi les tués, selon les autorités de leur pays: dix Roumains, trois Britanniques, une Espagnole, un Salvadorien et une Canadienne. Un précédent bilan a fait état de 267 morts. Le travail des secouristes était cependant compliqué par les multiples répliques: plus de 1300 ont été enregistrées depuis mercredi, en particulier une secousse d'une magnitude de 4 samedi à l'aube, alors que le sol s'est affaissé d'une vingtaine de centimètres sur 10 km de long. A chaque réplique, un nouveau mur s'écroule, un autre se fissure, et les petites routes deviennent de moins en moins praticables, au risque de laisser des villages et des hameaux complètement isolés, a-t-on indiqué. La Protection civile a recensé près de 2500 personnes désormais privées de toit, qui ont passé la nuit de vendredi à samedi dans l'un des 42 camps de tentes aménagées.