LE NORD DE LA SYRIE DANS LA TOURMENTE DE LA GUERRE La Turquie envoie de nouveaux chars

De nouveaux chars turcs sont arrivés hier en Syrie où la Turquie mène des opérations sans précédent contre ce pays

L'armée turque a envoyé hier de nouveaux chars en territoire syrien dans le cadre d'une offensive militaire sans précédent qui a permis aux rebelles soutenus par Ankara de reprendre la ville de Jarablos à l'EI.

Ces renforts interviennent au lendemain de l'annonce par Washington et Moscou - qui soutiennent des camps opposés en Syrie - de progrès pour parvenir à un cessez-le-feu, mais les modalités d'un accord définitif doivent encore être définies. Hier matin, six chars turcs sont entrés en territoire syrien, selon l'AFP dans le village de Karkamis, à la frontière turque. Ainsi, des explosions sporadiques ont été entendues alors que les rebelles soutenus par Ankara s'affairaient à désamorcer les engins explosifs laissés par les combattants de l'EI à Jarablos. L'agence progouvernementale Anadolu a confirmé que les rebelles détruisaient des explosifs, précisant que 20 engins avaient été neutralisés sur la seule journée de vendredi. La Turquie a lancé mercredi l'opération «Bouclier de l'Euphrate» dans le nord de la Syrie visant à la fois à chasser l'EI de la zone et à contrer l'avancée des milices kurdes, une nouvelle étape dans ce conflit déjà complexe qui a fait plus de 290.000 morts depuis son déclenchement en 2011. Après trois jours d'opérations, la Turquie maintient désormais 50 chars et 380 soldats en Syrie, selon le quotidien Hurriyet. Pour Ankara, en conflit avec les Kurdes sur son propre territoire, cette opération vise entre autres à empêcher les Kurdes syriens de former une ceinture continue le long de sa frontière, qui menacerait directement la sécurité du pays.

Les forces de sécurité turques subissent des attaques quasi-quotidiennes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation «terroriste» par Ankara. Vendredi, au moins 11 policiers ont été tués dans un attentat à Cizre (sud-est), près de la frontière syrienne. Ainsi, des affrontements ont éclaté hier entre des chars turcs et des combattants locaux soutenus par les forces kurdes dans le nord de la Syrie, pour la première fois depuis l'envoi par Ankara de blindés dans ce pays cette semaine, rapportent une ONG et une source kurde.

«Les chars turcs ont avancé aujourd'hui aux abords de la localité d'al-Amarné dans la province d'Alep, au sud de la frontière et des combats ont alors éclaté entre eux et des combattants appuyés par les forces kurdes», a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH, basé en Grande- Bretagne). Un responsable au sein de l'administration semi-autonome kurde en Syrie a indiqué, cité par l'AFP que des groupes de combattants locaux «sont engagés en ce moment dans des combats aux abord d'al-Amarné contre des chars turcs». «C'est une première depuis l'entrée des chars turcs en territoire syrien mercredi», selon Ramy Abdel Rahmane. Selon cette source, les combattants locaux engagés dans ces combats sont des Arabes et des Turcomans, alliés aux Kurdes. Al-Amarné se situe à 8 km au sud de Jarablos, sur la frontière turque. L'opération turque vise à chasser l'EI de la zone mais ausi à contrer l'avancée des milices kurdes, une nouvelle étape dans ce conflit déjà complexe. Sous le nom des «Forces démocratiques syriennes» (FDS), les forces autonomistes kurdes sont alliées depuis octobre 2015 avec des combattants arabes locaux dans les provinces d'Alep, de Raqqa (nord) et de Hassaké (nord-est). Cette alliance, appuyée par les Etats-Unis, a pu chasser l'EI de plusieurs localités et villes, dont Minbej (nord) début août, mais sa progression a suscité l'inquiétude d'Ankara, qui considère les milices kurdes comme «terroristes».