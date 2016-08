CONFLIT EN UKRAINE Deux soldats tués dans l'Est

Deux soldats ukrainiens ont été tués dans des affrontements avec des séparatistes russophones dans l'est du pays, a annoncé l'armée hier. «Au cours de ces dernières 24 heures, conséquence des combats, nous avons perdu deux de nos militaires et quatre autres ont été blessés», a déclaré le porte-parole de l'armée Andriy Lysenko, sans préciser l'endroit exact où les soldats ont trouvé la mort.

M. Lysenko a de nouveau accusé les insurgés d'avoir violé les accords de paix - signés en février 2015 - en frappant des zones tenues par le gouvernement ukrainien à coup d'armes lourdes, mortiers et canons. L'Ukraine est en proie depuis deux ans à un conflit opposant ses forces à des séparatistes russophones qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus militairement par la Russie, ce que Moscou dément. La tension est montée d'un cran ce mois-ci autour de la Crimée, la Russie ayant affirmé avoir déjoué des attentats fomentés selon elle par l'Ukraine dans la péninsule retournée à la Russie en 2014. Kiev a rapporté la semaine dernière que trois soldats ukrainiens avaient été tués dans les affrontements les plus violents qu'ait connu l'est depuis un an, accusant les rebelles d'avoir lancé plus de 500 obus de mortiers et 300 obus d'artillerie sur les positions de l'armée gouvernementale. L'Occident a mis en garde contre toute escalade dans ce conflit qui a fait plus de 9 500 morts depuis son déclenchement en avril 2014.