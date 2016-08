DIPLOMATIE L'Irak réclame le remplacement de l'ambassadeur saoudien

L'Irak a officiellement demandé hier à l'Arabie saoudite de rappeler son ambassadeur à Baghdad et de le remplacer suite aux propos que ce diplomate a tenu dans des médias sur la volonté d'un groupe irakien soutenu par l'Iran de l'assassiner. «Le ministère des Affaires étrangères a adressé officiellement à l'Arabie saoudite une requête demandant le remplacement de son ambassadeur en Irak», a indiqué le porte-parole du ministère Ahmad Jamal. «Plusieurs communiqués et opinions diffusés dans les médias par ce diplomate outrepassent le protocole et usages diplomatiques», a-t-il ajouté. Thamer al-Sabhan a présenté ses lettres de créance en janvier 2016, devenant le premier ambassadeur de son pays en Irak depuis la rupture par Riyadh de ses relations diplomatiques avec le régime de Saddam Hussein dont les troupes avaient envahi le Koweït en 1990. Son accréditation avait aussi coïncidé avec une vague de colère de la communauté chiite en Irak après l'exécution quelques jours plus tôt par le royaume saoudien du cheikh chiite saoudien Nimr Baqer al-Nimr. En janvier, les propos controversés de ce diplomate, notamment sur l'implication de milices comme celle du Hachd al-Chaabi dans les combats contre les terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI) dans des zones sunnites lui ont valu des rappels à l'ordre des autorités irakiennes. Récemment, il a provoqué la fureur de Baghdad en soutenant que ces mêmes groupes paramilitaires cherchaient à l'assassiner. Les propos de M.Sabhan «visent à saper l'image de l'Irak et mettent en question la capacité du pays à protéger les délégations diplomatiques», a soutenu M.Jamal.