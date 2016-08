SELON LES PRÉVISIONS DU BUREAU FÉDÉRAL POUR LES MIGRANTS ET RÉFUGIÉS Berlin attend 300 000 demandeurs d'asile cette année

L'Allemagne s'attend à accueillir cette année jusqu'à 300.000 demandeurs d'asile, selon les prévisions du Bureau fédéral pour les migrants et réfugiés (BAMF), soit un tiers de moins qu'en 2015. «Nous nous préparons à l'arrivée de 250.000 à 300.000 demandeurs d'asile cette année», déclare le président du BAMF, Frank-Juergen Weise, dans un entretien au journal Bild am Sonntag. «Nous pouvons assurer des services optimum jusqu'à 300.000 arrivées. S'il venait plus de personnes, nous serions sous pression et passerions à un mode dit de crise. Quand bien même, nous ne retrouverions pas les conditions que nous avons connues l'année dernière», a-t-il souligné.

En 2015, environ 1,1 million de migrants sont arrivés en Allemagne, un record absolu, soumettant l'administration en charge des demandes d'asile à une forte pression et mettant à l'épreuve la chancelière Angela Merkel et son gouvernement de coalition. La fermeture de la route des Balkans et la signature d'un accord controversé entre l'UE et la Turquie en mars, destiné à tarir les traversées irrégulières depuis les côtes turques vers les îles grecques, principales portes d'entrées de l'UE - ont conduit à la baisse des arrivées de migrants en provenance du Moyen-Orient et d'Afghanistan. Le BAMF a fait des progrès concernant l'enregistrement des demandes d'asile, selon Frank-Juergen Weise, mais ne parviendra probablement pas à examiner les 530.000 cas restants d'ici la fin de l'année.

L'intégration des migrants autorisés à rester en Allemagne sur le marché du travail sera un processus «fastidieux et coûteux», d'après le responsable, qui reste toutefois optimiste sur les perspectives à long terme. «Nous pouvons le faire», a t-il déclaré, faisant écho au slogan de la chancelière, Mme Merkel pendant la crise migratoire.

«Nous avons finalement réussi à plutôt bien gérer ce qui allait mal au début de cette crise (il y a un an). Et l'économie en Allemagne est si bonne que, Dieu merci, nous pourrons assumer ça», a-t-il martelé. L'opinion reste néanmoins, divisée sur la politique de Mme Merkel qui durci sa politique en matière d'accueil depuis le début de l'année mais refuse de fermer les frontières du pays aux réfugiés et assure que l'Allemagne en tant que première puissance économique européenne a la capacité de les intégrer.