VIOLENCES AU YÉMEN Sept civils tués dans des raids de la coalition

Au moins sept civils ont été tués dans des raids aériens de la coalition menée par l'Arabie saoudite sur un convoi de rebelles chiites Houthis dans le centre du Yémen, selon des sources militaire et médicale. Ces raids qui ont ciblé samedi un convoi de trois véhicules transportant des Houthis vers la province de Taëz (sud-ouest), ont aussi coûté la vie à neuf rebelles, selon une source militaire. Les hôpitaux de Taëz ont reçu les corps de sept civils tués, ont indiqué des sources médicales confirmant que 14 personnes ont été blessées. Le conflit au Yémen a fait plus de 6600 morts, pour la plupart des civils, et les violences se sont intensifiées depuis la suspension le 6 août des pourparlers de paix tenus sans succès au Koweït. Le conflit oppose des rebelles chiites Houthis alliés à l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh aux forces loyales à l'actuel chef de l'Etat Abd Rabbo Mansour Hadi soutenu par la coalition menée par l'Arabie saoudite. L'ONU a réclamé le 25 août la création d'un organisme international indépendant pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen. Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a récemment dénoncé des attaques visant des civils contre des marchés, des installations médicales et scolaires, l'utilisation de mines terrestres et de bombes à sous-munitions, ainsi que le recrutement d'enfants pour en faire des soldats.