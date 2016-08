DES DIZAINES DE MORTS DONT DE NOMBREUX CIVILS L'offensive turque en Syrie s'intensifie

Les tanks turcs déferlent sur le nord de la Syrie

Des dizaines de personnes ont été tuées hier dans le nord de la Syrie par d'intenses frappes de l'armée turque au cinquième jour de son offensive visant à la fois les jihadistes et les Kurdes.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH, basé en Grande-Bretagne) a rapporté la mort d'au moins 40 civils dans des bombardements turcs. L'armée turque a pour sa part annoncé avoir tué «25 terroristes» en référence aux forces kurdes et pro-kurdes. Les tirs d'artillerie et les frappes aériennes menés par la Turquie dans le cadre de l'opération «Bouclier de l'Euphrate» se concentrent sur la zone au sud de Jarablos, ex-fief du groupe Etat islamique (EI) proche de la frontière turque. Cette localité a été la première à tomber aux mains de rebelles soutenus par Ankara. Ces bombardements ont tué hier «au moins 20 civils» dans le village de Jeb el-Koussa et 20 au-tres dans des bombardements près du village d'al-Amarné, tous deux au sud de Jarablos, a indiqué, cité par l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, selon un nouveau bilan. Les bombardements ont fait plus de 70 blessés. Ces morts civiles sont, selon l'OSDH, les premières depuis le début mercredi de l'opération turque visant à chasser l'EI de sa frontière et à stopper la progression des autonomistes kurdes, bête noire d'Ankara. Le bilan donné par l'armée turque porte sur la mort, dans des frappes aériennes, de «25 membres terroristes» du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et du Parti de l'Union démocratique (PYD) - principal partie kurde de Syrie - près de Jarablos. «Toutes les mesures ont été prises pour empêcher que les populations civiles ne soient touchées», a-t-elle précisé. Un porte-parole de l'administration semi-autonome instaurée par les Kurdes en Syrie depuis 2012 à la faveur de la guerre a pour sa part donné un bilan de 75 civils tués dans les deux villages. Dans un communiqué, les Kurdes ont accusé Ankara de «vouloir élargir son occupation pour parvenir à d'autres régions syriennes». D'après les rebelles syriens soutenus par Ankara, au moins neuf villages et localités, dont Jarablos, ont été repris depuis mercredi à l'EI et aux forces pro-kurdes. D'après la télévision turque NTV, l'artillerie et les avions turcs ont bombardé toute la nuit et dans la matinée des positions des Unités de protection du peuple kurde (YPG), principale force armée kurde en Syrie. La Turquie considère le PYD et sa branche armée, les YPG, comme des organisations «terroristes», bien qu'elles soient épaulées, en tant que forces combattant efficacement les jihadistes, par Washington, allié traditionnel d'Ankara. Selon l'OSDH et les Kurdes, aussi bien Jeb el-Koussa et al-Amarné sont contrôlés non pas par les autonomistes mais par des combattants locaux alliés. D'après l'ONG, au moins quatre d'entre eux ont été tués dans les bombardements d'hier. Samedi, des affrontements avaient éclaté pour la première fois entre des chars turcs et des combattants kurdes ou soutenus par ces derniers à al-Amarné. Ils ont provoqué la première mort, côté turc, d'un soldat qui a été tué dans une attaque à la roquette menée contre deux chars turcs par les YPG. Le soldat tué, Ercan Celik, 28 ans, a été enterré hier à Ganziantep, où le président turc Recep Tayyip Erdogan sera en visite. Sur un autre front de la guerre en Syrie, qui devient de plus en plus complexe, l'ONU attendait toujours la décision des belligérants concernant un cessez-le-feu humanitaire de 48 heures pour venir en aide à la population assiégée d'Alep, deuxième ville du pays. Cet appel avait été lancé samedi par l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, au lendemain de l'annonce par Moscou et Washington de progrès vers une cessation des combats en Syrie, mais avec de nombreuses modalités encore à définir.

M.de Mistura a donné aux belligérants d'ici «dimanche» (hier) pour donner leur réponse. Plusieurs groupes rebelles, qui contrôlent l'est de la ville, ont annoncé hier dans un communiqué qu'ils acceptaient le principe de trêve mais «sous conditions». Ils ont notamment réclamé l'entrée de l'aide à Alep se fasse «via la route de Ramoussa», un passage contrôlé par les rebelles au sud de la métropole et non pas via la route du Castello, contrôlée par les l'armée gouvernementale au nord.