AFRIQUE DE L'OUEST Mobilisée contre l'immigration clandestine

Des autorités et experts de la sous-région ouest-africaine ont exprimé leur volonté de mutualiser leurs efforts contre l'immigration clandestine des jeunes. Lors d'une rencontre avec la presse dimanche à Abidjan, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Issiaka Konaté, a fait état de l'urgence à conjuguer les efforts au sein de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) en vue de juguler ce phénomène. «C'est un véritable défi pour la sous-région et nous devons le relever» s'est-il exclamé. Concernant le cas de la Côte d'Ivoire, M. Konaté a indiqué que des campagnes de sensibilisation ont été menées ces derniers jours, notamment à Daloa (centre-ouest) «qui se trouve être une des bases des réseaux de migration irrégulière des jeunes vers l'Europe». «Nous entendons impliquer la diaspora ivoirienne dans la lutte contre le phénomène», a-t-il promis. Le fonctionnaire a dénoncé les dangers de cette immigration irrégulière, disant que la souffrance des candidats au départ est «une réalité tangible». Pour sa part, le secrétaire général de l'Observatoire ouest-africain de la migration, Aby Samir, a fustigé l'aventure périlleuse tentée par des jeunes dans plusieurs pays de la sous-région. «Au Togo, ce phénomène s'est installé et de nombreux jeunes issus des secteurs du sport, du commerce ou autre s'y adonnent», a-t-il déploré. L'expert a annoncé l'organisation dans les prochains jours d'un conclave sur les causes profondes de l'immigration irrégulière en Afrique de l'Ouest.