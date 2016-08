PROCESSUS DE PAIX Les Palestiniens prêts à "participer à toute initiative"

Les Palestiniens se sont dit prêts hier à prendre part «à toute initiative» régionale ou internationale qui aura pour objectif une solution complète et juste. «Nous sommes prêts à participer à toute initiative régionale ou internationale qui aura pour objectif une solution complète et juste», a indiqué Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la présidence palestinienne, dans un communiqué. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rapporté récemment que le président russe Vladimir Poutine lui avait dit être «prêt à recevoir Abbas et Netanyahu à Moscou, pour organiser des discussions directes et trouver une solution». De son côté, la France travaille depuis des mois à l'organisation d'une conférence internationale avant la fin de l'année. «Les développements politiques à venir offrent une énorme opportunité pour la tenue avant la fin de l'année de la conférence internationale prévue par l'initiative française», a poursuivi M. Abou Roudeina. Le règlement du conflit doit impérativement s'appuyer sur «la solution à deux Etats avec un Etat de Palestine indépendant ayant pour capitale El-Qods-Est», a-t-il souligné. Mahmoud Abbas plaidera une nouvelle fois pour cette solution devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, a-t-il dit.