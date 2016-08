SOUDAN Un Américain à Khartoum

L'envoyé spécial des Etats-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud, Donald Booth, a entamé dimanche soir une visite à Khartoum, la capitale soudanaise, et doit se rendre dans le sud du pays confronté à une rébellion, a indiqué le département d'Etat. Au cours de ce déplacement qui doit s'achever jeudi, Donald Booth rencontrera des représentants du gouvernement, de la société civile et d'ONG, et doit se rendre dans l'Etat frontalier du Nilbleu (sud) en proie à une rébellion armée, détaille le département d'Etat américain dans un communiqué. «A travers des visites de ce type, l'envoyé spécial continue à s'impliquer de façon constructive avec le gouvernement du Soudan et toutes les parties afin de concrétiser un dialogue ouvert, et un Soudan stable et en paix», souligne le département d'Etat dans son communiqué. Les Etats-Unis «restent profondément engagés envers le peuple soudanais», ajoute-t-il. Cette visite intervient alors que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées ces dernières années au Darfour, au Nilbleu et au Kordofan-Sud. Des négociations entre les rebelles et le pouvoir pour mettre fin aux hostilités ont échoué mi-août, malgré la signature d'une feuille de route sous l'égide de l'Union africaine.