VIOLENCES EN IRAK 18 morts dans une attaque-suicide

18 personnes ont été tuées dans une attaque suicide menée par cinq assaillants armés d'explosifs et de grenades dans la ville de Ain al-Tamer, une oasis au sud-ouest de Baghdad, ont indiqué hier des responsables locaux. «Ils portaient des kalachnikovs et des grenades. L'un d'eux s'est fait exploser et les autres ont été tués par les forces de sécurité», a indiqué Qais Khalaf, un responsable de la sécurité de la région. Au moins 26 personnes ont été blessées dans cette attaque survenue dimanche soir à partir de 18h30 GMT. Elle n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais le groupe ultra-radical Etat islamique (EI) a endossé la responsabilité d'une série d'attentats perpétrés ces derniers mois contre la communauté chiite. Cinq membres d'une même famille font partie des morts, a précisé un responsable des services de santé. Ain al-Tamer est situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville sainte chiite de Kerbala, à proximité de la frontière avec la province d'al-Anbar, d'où seraient venus les assaillants. Les forces de sécurité ont réussi ces derniers mois à chasser l'EI d'une grande partie de cette province, notamment en reprenant les villes de Falloujah et de Ramadi.