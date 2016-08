APRÈS LA MAIN TENDUE DE MOHAMMED VI À L'ALGÉRIE La presse marocaine parasite son roi

La soutenance d'une thèse sur la cause sahraouie à l'université de Cambridge par la fille du patron de la diplomatie algérienne a fourni un prétexte aux médias marocains pour tomber à bras raccourcis sur Ramtane Lamamra.

Le Maroc veut-il réellement enterrer la hache de guerre? C'est à se demander. Les médias marocains se sont mis en tout cas en porte-à-faux du discours prononcé par leur souverain lors de l'allocution qu'il avait fait à l'occasion de la célébration du 63è anniversaire de la Révolution du roi et du peuple au moment où l'Algérie commémorait le double anniversaire de la tenue du congrès de la Soummam le 20 Août 1956 et de l'offensive du Nord Constantinois lancée par Zighout Youcef le 20 août 1955 qui ont décidé d'en finir avec le colonialisme français. «Cette étape historique portait la date du 20 Août 1955. Pour donner un nouveau souffle à la révolution algérienne, le jour-même où le roi Mohammed V, adulé et pleuré par les Algériens, fut déposé puis contraint à l'exil en Corse puis à Madagascar. Une date, deux événements qui vont sceller le destin commun des deux peuples, marque de la coordination et de la solidarité entre les chefs de la Résistance marocaine et le Front de Libération nationale algérien», rappellera Mohammed VI. Le roi du Maroc fait référence à cette date historique du 20 Août 1955 qui constitue le socle de la solidarité et de l'amitié indéfectible que se vouent les peuples algérien et marocain. «En effet, il a été convenu de faire du deuxième anniversaire de la Révolution du 20 Août, l'occasion d'étendre la révolution à tous les pays maghrébins; ce qui a donné lieu à des soulèvements populaires dans les différentes régions du Maroc et de l'Algérie», affirme l'héritier de feu Hassan II.

Mohammed VI a-t-il soufflé le chaud et le froid en l'espace d'à peine une semaine? Difficile de le croire. Il n'avait évoqué ni l'ouverture de la frontière terrestre entre les deux pays ni la question du Sahara occidental. Les positions officielles des deux pays concernant ces différends sont clairement affichées. L'heure n'était pas à remuer le couteau dans la plaie mais à l'apaisement. Ce à quoi, le souverain marocain s'est remarquablement attelé. Son discours a été chaleureusement accueilli par les Algériens qui y ont reconnu la sagesse de son regretté grand-père Sidi Mohammed. Au lieu de surfer sur cette embellie aussi minime soit-elle, la presse marocaine a décidé de parasiter son roi. A chercher la petite bête. «Les médias marocains s'en sont pris à la fille du ministre des Affaires étrangères, Lamamra, dans une série d'articles haineux» ont écrit, le 28 août, des médias nationaux. De quoi s'agit-il? D'une thèse qu'elle a soutenue à l'université de Cambridge en Grande-Bretagne intitulée «Conflit prolongé en Afrique: construction sociale de souveraineté et guerre au Sahara occidental.» La raison était toute trouvée pour tomber à bras raccourcis sur le patron de la diplomatie algérienne. «On ne connaît personne comme lui qui cumule la connaissance des dossiers et l'hostilité constante aux positions du Maroc, quel que soit le sujet», a confié une source diplomatique, qui a préféré garder l'anonymat, au site pro-marocain 360.ma. Plus que cela, la presse marocaine y a même vu une collusion entre la date de cette soutenance dans cette prestigieuse université britannique et celle de la nomination de Ramtane Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne. «Hasard des circonstances? Alors que, du côté d'Alger, le père Lamamra est investi en tant que ministre des Affaires étrangères, la fille Lamamra, comme par hasard, soutient une thèse qui fait l'apologie de la «Rasd» l'idée maîtresse de sa thèse de doctorat!», ajoute le même média. Sans craindre d'être ridicule. n Le patron de la diplomatie algérienne a démontré, à la presse marocaine, qu'elle fait fausse route. «L'Algérie a la volonté de coopérer avec le Maroc dans tous les domaines», a déclaré M.Lamamra, le 21 août, faisant référence à la lettre adressée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika au roi Mohammed VI. La caravane passe et les chiens aboient.