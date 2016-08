IL A ÉTÉ REMPLACÉ PAR MICHEL SAPIN Emmanuel Macron démissionne du gouvernement

La présidence française a officialisé hier le départ du gouvernement du ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, dont la défection à huit mois de la présidentielle de 2017 alimente les spéculations sur une éventuelle candidature à l'Elysée. M. Macron a démissionné «pour se consacrer entièrement à son mouvement Politique», a indiqué un communiqué de la présidence. Pour lui succéder, François Hollande a choisi un fidèle de longue date, l'actuel ministre des Finances Michel Sapin, dont le chef de l'Etat a élargi le portefeuille. Emmanuel Macron «va reprendre sa liberté pour continuer à construire une nouvelle offre politique», a déclaré une porte-parole d'En Marche, le mouvement qu'il a créé en avril.

Le jeune ministre de 38 ans avait annoncé hier matin à ses collaborateurs qu'il s'apprêtait à remettre sa démission, selon plusieurs sources de son entourage.

Son départ du gouvernement constitue un coup dur pour François Hollande et renforce encore l'incertitude à gauche dans la perspective de la présidentielle de 2017.

Plombé par une impopularité record, le président sortant doit dire en fin d'année s'il brigue ou non un second mandat.

Il est d'ores et déjà défié par trois de ses anciens ministres: les socialistes Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, qui l'a encore appelé hier à renoncer, et l'écologiste Cécile Duflot.