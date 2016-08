ONU-NUCLÉAIRE Le Ctbt doit entrer en vigueur le plus rapidement possible

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon a demandé à tous les pays et à tous les peuples d'oeuvrer pour que le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Ctbt) entre en vigueur le plus rapidement possible. «En cette Journée internationale contre les essais nucléaires, j'invite le monde entier à faire preuve en la matière d'un sentiment de solidarité qui soit à la mesure de la nécessité urgente de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons», a déclaré M. Ban dans un message à l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires. L'interdiction de tous les essais nucléaires «sera l'impulsion qui débouchera sur d'autres mesures en faveur du désarmement et contribuera à instaurer la confiance nécessaire à l'adoption d'autres mesures de sécurité régionale, y compris une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes autres armes de destruction massive», a-t-il ajouté.