PRIMAIRES EN FRANCE POUR LA PRÉSIDENTIELLE Sarkozy et Hollande: la candidature de trop

Par Aissa HIRECHE -

A gauche, c'est un président qui s'entête à gesticuler. Il multiplie les déclarations, les entretiens et les voyages. Comme s'il ne fallait que si peu pour sauver le mandat le plus catastrophique qu'ait connu la France sous la Ve République ou pour redonner ses chances au président, sans doute, le plus faible de toute l'histoire du pays de De Gaulle. A droite, c'est un ancien mauvais président qui tient aussi à gesticuler. Qui multiplie les apparences et les déclarations. Comme s'il ne lui fallait que si peu pour faire oublier le mandat décevant durant lequel il avait mélangé hystérie, haine et insolence tant à l'égard des Français eux-mêmes qu'à l'adresse des autres.

A gauche, c'est aussi un ensemble de va-et-vient incessants entre la nécessaire discipline partisane, qui impose aux militants d'un parti, d'une couleur, voire d'une tendance de soutenir leur chef, et l'obligation de faire quelque chose pour ne pas perdre le pouvoir au profit de la droite, quitte pour cela à bousculer ce même chef dont tout le monde souligne l'incompétence et la mollesse.

En fin de compte, à droite comme à gauche, ce n'est pas un, mais plusieurs noms qui sont affichés en vue de «passer» les primaires. En plus, il y a ceux qui, dans les deux camps, ont décidé d'enjamber ces primaires pour se porter directement candidats à la présidentielle 2007. Si on ajoute à cela le fait que, pour les Républicains, c'est le premier exercice du genre, on a une image assez claire de la véritable anarchie politique qui régne ces jours-ci en France. Chez les Républicains, c'est la ruée vers l'Elysée qui semble donner un coup d'envoi d'une campagne qui laissera, à coup sûr, de profondes traces dans les rangs de la troupe. La raison? C'est le choix, légitime, mais déplacé de Sarkozy, de briguer un nouveau mandat en tant que président de la République. Un choix dont son parti se serait bien passé surtout après qu'il fut, de par ses échecs et son arrogance politique, l'artisan réel de la perte du pouvoir au profit de Hollande en 2012.

Au lieu de se concentrer sur les stratégies à adopter pour barrer la route au Front national, devenu de plus en plus dangereux à cause des tristes évènements qu'a vécus la France ces deux dernières années, et pour vaincre la gauche, les Républicains se trouvent obligés de concocter des tactiques de dernière minute, de tisser des alliances d'urgence et de passer des accords de nécessité. L'objectif premier, de beaucoup de responsables de ce parti, lors de cette campagne des primaires n'est plus de convaincre de la supériorité de leur programme, d'attirer les électeurs par l'alternative qu'ils proposent ou par leur capacité à mener le parti au pouvoir. Leur priorité est d'abord de barrer la route à... Sarkozy! Tous contre Sarkozy, voilà le véritable leitmotiv de nombreux Républicains durant cette campagne pour les primaires.

Aussi, n'est-il pas étonnant de voir l'orientation «trop brutale»», volontairement donnée à la campagne, dès le départ, par les deux plus sérieux adversaires de Sarkozy: Alain Juppé et François Fillon. Tous les mots de Sarkozy, tous ses actes, passés et présents, sont attaqués au quotidien.

Ainsi, lorsque l'ancien président français, suite à la décision du Conseil d'Etat relative au burkini, appelle à légiférer sur la question, Alain Juppé déclare être opposé à une loi de circonstance tandis que Fillon se moque de cet appel en s'en prenant à ceux qui «courent après le Front national [FN] pour gagner les élections». Lorsque Sarkozy dit se présenter pour «tout donner à la France», Fillon s'interroge, moqueur, sur l'intégrité d'un ex-président, qui n'est pas irréprochable, et qui, en plus, a été mis en examen.

Si l'artillerie lourde est braquée sur Sarkozy, c'est à cause des innombrables erreurs qu'il a commises, lors de son mandat à la tête du pays. C'est aussi à cause de son comportement trop imprévisible et trop impulsif, dont ses collaborateurs se sont souvent plaints. C'est aussi à cause d'une certaine autosuffisance trop insultante qu'il n'a cependant pas de gêne à afficher. Et puis, son bilan n'a pas été brillant, c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas été réélu par les Français.

Certes, l'ancien président français s'accroche de toutes ses forces au sujet de la sécurité - le problème de l'heure dans l'Hexagone - pour racoler dans les rangs de l'extrême droite, mais c'est là justement l'un des griefs retenus contre lui par les siens, parce que cette manière d'opérer laisse facilement prévoir que les militants «sarkozystes pourraient donner leurs voix au FN dans un premier tour, voire au deuxième tour, si Sarkozy est écarté de la course à la présidentielle.

Du côté de la gauche, c'est un autre président de la République (l'actuel, celui-là) qui pose problème. Le nombre de ses détracteurs au sein même de son parti est important. Au point où certains ont déjà déclaré se porter candidats parce qu'il ne leur est plus possible de soutenir une autre candidature de Hollande. François Hollande qui semble, lui, peu se soucier des dégâts qu'il a commis depuis qu'il est à la tête du pays et qui risque de se présenter pour un autre mandat.