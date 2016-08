ATTAQUES CHIMIQUES EN SYRIE Les conclusions de l'ONU mises en doute

La Russie a mis en doute mardi soir les conclusions d'un rapport d'enquête de l'ONU qui accuse la Syrie d'avoir mené des attaques chimiques au gaz de chlore. Les enquêteurs ont trouvé «l'arme du crime» mais «il n'y a pas d'empreintes sur l'arme», a affirmé l'ambassadeur russe auprès des Nations unies Vitali Tchourkine à des journalistes après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité consacrée à l'examen du rapport, remis la semaine dernière. «Il y a encore un certain nombre de questions qui doivent être clarifiées avant que nous puissions accepter les conclusions du rapport», a-t-il estimé. Interrogé sur les sanctions réclamées par les Occidentaux, il a fait valoir que le rapport ne désigne «personne à sanctionner, pas de noms, ni de détails ou d'empreintes». Il a évoqué la possibilité de «prolonger et de renforcer le mandat» de la commission d'enquête, baptisée Joint Investigative Mechanism (JIM). Son mandat d'un an expire fin septembre. «Globalement, le JIM a été un outil utile», a-t-il jugé.