ATTENTAT CONTRE L'AMBASSADE DE CHINE Une enquête ouverte au Kirghizistan

Le Comité d'Etat pour la sécurité nationale du Kirghizistan, un service de renseignement kirghize, a ouvert une enquête judiciaire sur l'attentat qui a visé l'ambassade de Chine à Bichkek, la capitale du pays, a déclaré mardi soir le service de presse du Comité. L'attaque commise mardi contre l'ambassade de Chine au Kirghizistan a été perpétrée par un kamikaze au volant d'une voiture piégée, qui a été tué instantanément dans l'explosion. Trois employés kirghizes de l'ambassade ont été légèrement blessés dans l'attaque. Le président kirghize Almazbek Atambaïev a ordonné au président du Comité d'Etat pour la sécurité nationale Abdil Segizbayev et au ministre de l'Intérieur Kashkar Dzhunushaliev de procéder à une enquête approfondie sur cet incident. Le président Atambaïev a également ordonné au gouvernement et aux directeurs des diverses agences de sécurité du pays de consolider les mesures antiterroristes dans la capitale et ailleurs, de renforcer la protection des infrastructures importantes et des missions diplomatiques, et de mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires dans les lieux publics. Le kamikaze a été déchiqueté par l'explosion, et la police locale doit maintenant recourir à des analyses ADN pour tenter de l'identifier. Le complexe diplomatique chinois et ses environs sont actuellement bouclés par la police pour des raisons de sécurité, et des démineurs ont été déployés sur les lieux. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est déclaré choqué par cette attaque, et a fermement condamné l'attentat. Il a demandé au Kirghizistan de «prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des institutions et des ressortissants chinois», selon Hua Chunying, la porte-parole du ministère. Personne n'a encore revendiqué cette attaque.