OPÉRATION À KASSERINE, EN TUNISIE Deux terroristes éliminés

Deux terroristes ont été éliminés au cours d'une opération sécuritaire nocturne à Kasserine, dans le centre-est de la Tunisie, a annoncé hier le ministre tunisien de l'Intérieur. «Activement recherchés, les deux hommes s'apprêtaient à commettre des actions terroristes dans la région» et ont été «ciblés par la Brigade nationale d'intervention rapide (BNIR) alors qu'ils étaient retranchés dans une maison d'une cité de Kasserine», a indiqué le ministère dans un communiqué. Les combats, qui ont duré plusieurs heures jusqu'à l'aube, ont également fait une victime civile, touchée mortellement par les tirs des deux terroristes, selon la même source. Cette opération intervient moins de deux jours après une attaque à l'explosif au mont Sammama, près de Kasserine, dans laquelle trois soldats ont été tués et neuf autres blessés. Cette attaque a été revendiquée hier par la phalange Okba Ibn Nafaâ, groupe lié à Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Depuis la révolution de 2011, la mouvance jihadiste est responsable de la mort de plusieurs dizaines de policiers, de militaires mais aussi de civils et de 59 touristes étrangers en 2015.