PRÉSIDENTIELLE AU GABON La commission électorale valide la réélection de Bongo

Ali Bongo réélu selon la commission électorale

Les délégués de M. Ping contestent les résultats dans une des neuf provinces du pays, le Haut-Ogooué, fief de l'ethnie Téké des Bongo.

La commission électorale nationale (Cénap) du Gabon a validé hier la réélection du président Ali Bongo Ondimba face à son rival Jean Ping, a-t-on appris auprès de membres de cette institution à la sortie de sa réunion plénière. Le ministre de l'Intérieur est désormais le seul habilité à proclamer légalement à la télévision les résultats officiels provisoires du scrutin de samedi depuis le siège de la Cénap, dans une allocution attendue prochainement. Les membres de la Commission électorale se sont prononcés à bulletin secret sur des procès-verbaux contestés par l'opposition.

«L'opposition s'est abstenue», a précisé l'un de ses délégués, dénonçant un «passage en force».

M.Bongo obtiendrait dans cette province 95,46% des suffrages, avec une participation de 99,93% pour 71.714 inscrits, d'après le procès-verbal qui devait servir de base au débat et auquel l'AFP a eu accès en début de réunion. Ce score permettrait au président sortant de remporter la victoire avec 49,80% au niveau national, contre 48,23% pour son rival Jean Ping, avec un taux de participation de 59,46%, toujours selon ces documents provisoires. Ce qui représente une différence de 5594 voix en faveur de M.Bongo devant M.Ping sur 627.805 électeurs inscrits pour l'élection présidentielle qui s'est déroulé dans le calme. «Monsieur Jean Ping réaffirme vigoureusement, en accord avec l'Union européenne et les Etats-Unis, que le recomptage bureau par bureau, devient le seul moyen de garantir désormais la loyauté du scrutin», ont indiqué dans un communiqué son chargé de communication au Gabon, Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi, et son avocat à Paris, Me Eric Moutet. Ils n'ont pas précisé si ce recomptage concernait seulement la province du Haut-Ogooué. Fait unique dans l'histoire politique de ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale, le secrétaire général du Parti démocratique du Gabon (PDG), le parti au pouvoir depuis des décennies, a pris ses distances avec le président et fils de son prédécesseur, Omar Bongo, 41 ans de règne. Le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, numéro deux du parti derrière M.Bongo, a encouragé la commission «à prendre toutes les dispositions idoines afin de publier des résultats fondamentalement crédibles». La France avait réclamé hier «transparence et impartialité» dans la publication des résultats de l'élection présidentielle au Gabon, au moment où la commission électorale était réunie dans un contexte très tendu pour annoncer le vainqueur du scrutin opposant le président sortant Ali Bongo Ondimba à l'opposant Jean Ping. «ll convient d'assurer transparence et impartialité dans la publication des résultats, qui se fait attendre. C'est ainsi qu'il sera possible d'en assurer la crédibilité», a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères Romain Nadal. «De même, les éventuelles contestations qui suivront devront emprunter les voies de recours ouvertes par la loi. Seul l'État de droit permettra de garantir le respect de la volonté populaire», a-t-il ajouté. Les résultats du scrutin étaient attendus mardi et les Gabonais, qui redoutent des troubles, vivent au ralenti dans l'attente de la proclamation finale. La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini avait demandé hier la publication des résultats «par bureau de vote», alors que les observateurs de l'UE, qui avaient dénoncé un «manque de transparence» dans la gestion du processus électoral, ont été invités à quitter la commission électorale réunie en conclave. Le porte-parole du gouvernement gabonais a dénoncé mardi «des ingérences multiples» dans l'élection, visant la France et la Côte d'Ivoire. Mardi, M.Ping, 73 ans, a répété qu'il se considérait vainqueur de cette élection. L'entourage du président Bongo évoquait également depuis samedi une «avance» qui lui garantirait la victoire. Malgré l'appel du secrétaire général des Nations unies, les invectives n'ont pas cessé