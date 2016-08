SOUDAN DU SUD ET SOMALIE Le CICR appelle à l'action face à la terrible situation humanitaire

Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer a appelé mardi soir la communauté internationale à mobiliser ses ressources financières et son action politique afin de contenir la terrible situation humanitaire en Somalie et au Soudan du Sud. Peter Maurer a déclaré que les conflits et les calamités naturelles avaient exacerbé les crises humanitaires dans ces deux pays africains. «La population civile en Somalie continue de souffrir des conséquences de la guerre. Nous enregistrons actuellement des perturbations continues dues à la violence dans ce pays de la Corne de l'Afrique, et c'est un problème majeur», a-t-il observé. Le CICR fournit une aide humanitaire à la Somalie depuis l'entrée de ce pays dans la guerre civile il y a 25 ans. M.Maurer a déploré que l'insécurité affecte l'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en eau aux civils déplacés par la guerre en Somalie. Il a indiqué que la distribution d'aide d'urgence aux civils déplacés à l'intérieur du pays s'était améliorée dans plusieurs régions somaliennes, comme celles de Jubaland et du Somaliland, au cours des 12 derniers mois. M. Maurer s'est également dit optimiste sur la possibilité que l'élection présidentielle prévue fin octobre en Somalie apporte une nouvelle ère de paix et de stabilité dans le pays. «Nous espérons tous qu'avec le temps, le conflit en Somalie sera résolu et que la situation s'améliorera. Nous sommes déterminés à stabiliser les conditions de vie en Somalie», a affirmé M. Maurer. Le CICR continuera de soutenir les programmes innovants qui renforcent la résistance de la population somalienne face aux dévastations causées par les troubles civils et les calamités naturelles. Concernant le Soudan du Sud, M. Maurer a prévenu que la crise humanitaire dans ce pays, qui est le plus jeune Etat au monde, ne pourra qu'empirer à moins qu'une solution politique ne soit trouvée d'urgence. «Le Soudan du Sud est aujourd'hui notre deuxième plus importante opération après celle en Syrie et en Afghanistan», a déclaré M.Maurer, soulignant qu'une solution politique au conflit au Soudan du Sud était urgente pour faire cesser les souffrances des civils.