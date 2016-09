ONU-PHILIPPINES Pas de rencontre entre Ban et Duterte

Le président philippin Rodrigo Duterte, qui a récemment menacé de quitter les Nations unies avant de dire qu'il plaisantait, ne rencontrera pas le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en marge d'un sommet international au Laos, a annoncé l'organisation jeudi. Le porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric, a expliqué que «des contacts avaient été établis afin de trouver le temps» pour une rencontre en marge du sommet de l'Asean (Association des nations d'Asie du Sud-Est) la semaine prochaine, mais qu' «aucun accord n'a pu être trouvé sur une heure». Un porte-parole du ministère philippin des Affaires étrangères, Charles Jose, a précisé que le président Duterte avait reçu des demandes de la part de 11 chefs d'Etat et qu'il en avait accepté neuf. Il s'entretiendra notamment avec son homologue américain Barack Obama.«Veuillez comprendre qu'il ne peut toutes les accepter et que personne ne devrait interpréter négativement celles qu'il n'a pas pu recevoir», a-t-il ajouté à Manille. Le porte-parole de Rodrigo Duterte, Ernesto Abella, a ajouté que le programme de l'Asean était «extraordinairement bien rempli» et qu'un «nombre de rencontres potentielles doivent être refusées pour le moment». Critiqué pour sa campagne sanglante de lutte contre le trafic de drogue, le sulfureux président philippin avait menacé fin août de quitter l'ONU après qu'une experte des Nations unies l'eut mis en garde sur le nombre élevé d'exécutions extrajudiciaires. Il avait affirmé quelques jours plus tard que sa menace était en réalité une plaisanterie.